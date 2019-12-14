Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

Katar’ın başkenti Doha’da 19’uncu Doha Forumu’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forum kapsamında moderatör Ayman Mohyeldin’in sorularını cevapladı.

"ABD SENATOSU BU KARARI ERMENİ LOBİSİNİN BASKILARIYLA ALDI"

Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteleyen yasa tasarısıyla ile ilgili bir soruya, “Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli. ABD Senatosu bu kararı, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyondan dolayı yaşadığı hayal kırıklığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskılarıyla aldı” diye konuştu.

"YAPTIRIMLAR GERÇEKLEŞİRSE TÜRKİYE BUNUN KARŞILIĞINI VERİR"

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler sebebiyle ABD yaptırımlarının işe yaramayacağını vurgulayarak, “Karar alırken ülkeler arasında seçim yapmayı değil denge sağlamayı amaçlıyoruz. Rusya’dan uygun teklif gelmesinden ötürü ihtiyacımız olan S-400 hava savunma sistemlerini aldık. Yaptırımlar bir işe yaramaz. ABD’nin bunu anlaması gerekiyor. Trump’ın da yaptırımlara karşı çıktığını biliyoruz. Ancak yaptırımlar gerçekleşirse Türkiye de buna karşılık verir. Umarım, yaptırımlar olmadan diyalog yoluyla problemlerimizi çözebiliriz” ifadelerini kullandı.