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Çavuşoğlu: ABD sözünü tutmadı, kozmetik adımlar atıyor

10.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Fırat’ın doğusunda attığını söylediği adımların "kozmetik adımlar" olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ABD için "sözde müttefik" ifadesini kullandı.Salı günü Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili olarak da "iyi bir başlangıç" değerlendirmesi yaptı.

ABD'ye uyarılarını da net bir biçimde ifade ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Başta Münbiç Yol Haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır" diye konuştu.

ABD'nin kendilerini "oyalama" taktiği uyguladığını yenileyen bakan, ABD'nin "bir terör örgütünden bağımsız hareket edemediğini" ifade etti. Çavuşoğlu, ABD için "sözde müttefik" ifadesini kullandı.

"Bu bölgeleri de temizleriz"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin zaten planı hazır. Buraya girip bu terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda da kesinlikle taviz vermemiz mümkün değildir" dedi. Bakan, "Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı Bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK'dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur" diye konuştu.

Çavuşoğlu "Amerika'yla birlikte çalışmak istediklerini" ancak ABD'nin şu ana kadarki tavrın kendilerini "tatmin etmediğini ve tatmin etmekten çok uzak olduğunu" söyledi.

Türkiye ve ABD, Ağustos ayı başında, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmışlardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

Açıklamaya göre taraflar, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması yönünde mutabakata vardı. Bu çerçevede güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezi faaliyete başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD silahlı kuvvetleri Pazar günü Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesini yapmıştı.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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