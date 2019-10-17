Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 O'Brien ve ABD'nin Suriye \u00d6zel Temsilcisi James Jeffrey ile D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'nda heyetler aras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nBas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, yakla\u015f\u0131k 45 dakika s\u00fcrd\u00fc.\nKAYNAK: AAPARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Norve\u00e7 Adalet Bakan\u0131: Avrupa'da b\u00fcy\u00fck bir kaos yaratacakt\u0131rAlmanya, T\u00fcrkiye'ye silah ihracat\u0131n\u0131 durduracak
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