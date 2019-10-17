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Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu O BRİEN Suriye

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