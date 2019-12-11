Çavuşoğlu: ‘ABD Yaptırımlarına Her Türlü Karşılık Verilir’ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi S-400 alması nedeniyle getirilebilecek ABD yaptırımlarına karşılık verileceğini söyledi. Çavuşoğlu Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için İngiltere’yle de ortak jet programını hızlandırma kararı aldıklarını bildirdi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Rus savunma sistemi S-400 satın alan Türkiye’ye yönelik yaptırımları içeren bir savunma yasa tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Washington S-400 sisteminin F-35 savaş uçakları için tehdit oluşturduğu görüşünde. ABD bu nedenle Türkiye’yi F-35 programından çıkarttı. Türkiye F-35’leri satın almasının yanı sıra savaşçı uçaklarının üretimine katkı sağlayan ülkelerdendi. A Haber’e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD yaptırımlarının iki ülke ilişkilerini zedeleyeceği uyarısında bulundu ve karşılık verme tehdidini yineledi. Çavuşoğlu, “Dayatmayla bir yere varılmayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu ABD’nin yaklaşımının yapıcı olması halinde Türkiye’nin de yapıcı olacağını ancak yaklaşımının olumsuz olması halinde Türkiye’nin de karşılık vereceğini kaydetti.

Çavuşoğlu “Kongre’deki olumsuz havanın farkındayız. Bu havanın devam ettiğini hem Cumhuriyetçi hem Demokrat kanatta görüyoruz. Biz F-35’in bir ortağıyız ve bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yaptık toplam 2,2 milyarı aşan bir rakam var Türkiye’nin ödeyeceği. F-35’le S-400 arasında bir bağlantı yok. CAATSA da zaten F-35’i kapsamıyor. İkisini bir araya getirmeleri siyaseten de hukuken de doğru değil. Türkiye’yi baskı atında tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Barış Pınarı harekatımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını da görüyoruz. Çünkü kendi emellerine ulaşamadılar. Biz birlikte güvenli bölge oluşturma çalışmasını da yapmıştık fakat maalesef onların oyalama taktikleri yüzünden başarılamadı” diye konuştu. “Egemenlik haklarımıza müdahale kırmızı çizgimiz” Şu anda ABD’de devam eden süreçte biz yapıcı yaklaşımlarda da bulunduk. S-400’le ilgili bir endişeler konusunda NATO’nun başkanlığını yapabileceği bir çalışma grubu önerisinde de bulunduk. Ancak ABD henüz olumlu yanıt vermedi” diyen Çavuşoğlu “Biz her türlü yapıcı yaklaşımda bulunuyoruz ancak bir konu var ki kırmızı çizgimiz, bizim egemenlik haklarımıza müdahale etmelerine izin vermiyoruz” diye konuştu.

“Biz herkesle çalışmak istiyoruz” diyen Çavuşoğlu “Ancak bu tür dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor. ABD bize olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. ABD bize olumsuz yaklaşırsa biz de karşılığını veririz” ifadelerini kullandı. “Bizim endişelerimiz daha büyük” ABD’yle ilgili endişelerinin daha büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu “Örneğin darbe yapan bir terör örgütünün lideri orada yaşıyor. Öte yandan ABD’nin bir terör örgütüne; YPG’ye PKK’ya verdiği destek ortada. İki müttefik olarak düşünün kimin kime yaptığı daha büyük yanlış. S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil ki. Amerika’ya karşı bir hamle değil” şeklinde konuştu. Şu anda Türkiye’nin savunma sistemine ihtiyacı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu “F-35’i alamazsak alternatiflere bakmak zorundayız” dedi. Patriot ve diğer sistemleri alamadıkları için diğer arayışlara girildiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı, ‘’O arayışlar neticesinde tüm açılardan en uygun teklif Rusya’dan geldiği için kendimiz üretinceye kadar Rusya’dan aldık” dedi.

İngiltere’yle çalışmaların yoğunlaştırılacağını söyleyen Çavuşoğlu “En son sayın Cumhurbaşkanımızın Boris Johnson’la yaptığı görüşmelerde süreci hızlandırmak konusunda bir kere daha teyitleştik ama üretinceye kadar ihtiyacımızı yine bir yerden karşılamak lazım. F-35’in alternatifi Rus pazarı olur, diğer pazarlar olabilir” diye konuştu. “İncirlik de Kürecik de gündeme gelir” Yaptırım kararı çıkması halinde ne karşılık verileceği sorulduğundaysa Çavuşoğlu, “Yaptırım kararı çıkacak olursa İncirlik de gündem gelir Kürecik de gelir her şey gelir. Biz kötü senaryoyu varsayımlar üzerinden konu almak istemiyoruz. Burada sadece Kongre’nin karar alması yetmez, burada yönetimin esas alacağı karar önemlidir. CAATSA’nın içinde 12 madde var. Burada yönetim neyi seçecektir o noktaya geldiği zaman? Diğer taraftan yeni çıkacak Türkiye aleyhine bir karar konusunda Trump yönetiminin bunu uygulama yetkisi nedir bunlara bakmak lazım. Ama tabii en kötü senaryoyu düşünürsek tüm bunları değerlendirir, o zaman karar veririz. Tüm alternatifler değerlendirilir” dedi.