Çavuşoğlu: ABD'den denge politikası bekliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Mısır ile ilişkilerde gerilimin geride bırakılmasına dönük attıkları adımlar hakkında açıklamalarda bulunurken, “Montrö Anlaşması’nı harfiyen uyguladıklarını” söyleyerek, Ukrayna-Rusya arasında tırmanan gerilimde “taraf tutmadıklarını” açıkladı.

NTV haber kanalında, Türkiye’nin dış politika gündemine ilişkin açıklamalar yapan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın bugün gerçekleşecek Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Meselelerimizi oturup konuşmaya hazırız” diyen Çavuşoğlu, tüm anlaşmazlıkları bir ya da bir kaç görüşmede çözüme kavuşturmanın mümkün olmayabileceğini ancak diyalog yoluyla “pozitif bir atmosfer” oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

"Ne AB'ye ne başka bir ülkeye ihtiyacımız var"

Dendias’ı Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, kendisiyle Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs gibi konulardaki tüm anlaşmazlıkları “samimi bir ortamda” görüşmeyi hedeflediklerini söyleyen Çavuşoğlu, ikili üst düzey siyasi diyaloğun önemine vurgu yaparak, “Meseleleri konuşmak ve çözüm bulmak için ne AB ne de üçüncü herhangi bir ülkeye ihtiyacımız var. Ancak kendi aramızda konuşarak, anlaşarak çözebiliriz” diye konuştu.