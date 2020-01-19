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  4. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

BERLİN/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Libya Konferansı"

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