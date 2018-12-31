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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 00:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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