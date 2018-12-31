Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD'li mevkida\u015f\u0131 Mike Pompeo ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pompeo ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131.PARTNERBamba\u015fka biri oldu! Son hali inan\u0131lmaz...T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda kritik g\u00f6r\u00fc\u015fmeMevl\u00fct Uysal: Ev ev, kap\u0131 kap\u0131 kap\u0131 gezece\u011fiz
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