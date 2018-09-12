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Çavuşoğlu ABD'li ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu ABD'li ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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ABD Almanya Çavuşoğlu Fransa telefon görüşmesi

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