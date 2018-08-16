Çavuşoğlu: ‘ABD’nin Anlayışıyla Sorun Çözülmez’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’yle olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil" diye konuştu.

10’uncu Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Çavuşoğlu sorulan bir soru üzerine “ABD gerçek dostunun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor” dedi.

Yargı sürecinin herkes için işlediğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’ye yönelik hatası olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi?” diye konuştu.

Dostane yaklaşımın gerginliği ortadan kaldıracağını söyleyen Çavuşoğlu, “ABD’nin bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.

Çavuşoğlu, “Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İlişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin şu anki politikalarının öngörülemediğini söyleyen Çavuşoğlu, bu politikaların Avrupa tarafından da desteklenmediğini belirtti.