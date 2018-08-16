Çavuşoğlu: ‘ABD’nin Anlayışıyla Sorun Çözülmez’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’yle olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil" diye konuştu.
10’uncu Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Çavuşoğlu sorulan bir soru üzerine “ABD gerçek dostunun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor” dedi.
Yargı sürecinin herkes için işlediğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’ye yönelik hatası olmadığını kaydetti.
Çavuşoğlu, “Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi?” diye konuştu.
Dostane yaklaşımın gerginliği ortadan kaldıracağını söyleyen Çavuşoğlu, “ABD’nin bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.
Çavuşoğlu, “Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İlişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur" ifadelerini kullandı.
ABD'nin şu anki politikalarının öngörülemediğini söyleyen Çavuşoğlu, bu politikaların Avrupa tarafından da desteklenmediğini belirtti.
Kalın: “Türkiye’nin duruşu rasyonel”
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ABD’nin getirdiği ilave vergi yükünün Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu söyledi. “Bu konuda müşteki olan tek ülke Türkiye değildir” diyen Kalın, “Bu vergi yaptırımları konusunda bütün dünyanın tepkisi var şu anda. Zaten bunun ABD içinden de yavaş yavaş daha güçlü bir şekilde eleştirilmeye başladığını da görüyoruz. Amerikan Ticaret Odası’nın yaptığı açıklamalar vardı biliyorsunuz, Amerikan basınında da bu konuda daha fazla tepkiler de verilmeye başladı. Bütün bunlar aslında Türkiye’nin durduğu yerin doğru, meşru ve rasyonel olduğunu teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.
“Bizim kimseyle gerilimi artırmak, yeni bir ekonomik savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok” diyen Kalın, “Kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda, ekonomimiz, Türk Liramız söz konusu olduğunda tabii ki Türkiye gerekli tedbirleri bundan sonra da alacaktır” dedi.
Trump yönetiminin konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ve aldığı tutumun Avrupa’da da rahatsızlık yarattığını vurgulayan Kalın şöyle konuştu:
“Bunun doğru bir yöntem ve yol olmadığına dair hem Alman hem de Fransız liderinin Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardığı konular oldu. Bu konuda da biz zaten mutabıkız, aynı sayfadayız; yaptırımlar konusu olsun, ticaret konusu olsun, vergiler konusu olsun. Zaten iyi ilişkilerimizin olduğu Avrupa ile bu süreçte biz belki daha da iyi, farklı alanlarda daha güzel ilişkiler geliştirme fırsatını da yakalamış olacağız.”
ABD, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasını istiyor.
Washington, rahip Brunson’un tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü yaptırım listesine almıştı. Ayrıca Trump yönetimi Türkiye’ye çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini arttırma kararı almıştı.
Türkiye de bunun karşılığında ABD’den ithal edilen bazı ürünlere ek vergiler koymuştu.
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