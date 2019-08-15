Çavuşoğlu: ‘ABD’nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu" dedi. Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısında, ABD'yle Suriye konusundaki çalışmalara değindi. Çavuşoğlu, ABD'yi bir yandan Türkiye ile ortak çalışma içerisine girmişken terör örgütü olarak kabul ettikleri YPG unsurlarını desteklemeye devam etmekle suçladı. Çavuşoğlu, "Bugün ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Gözlem noktalarımız da olacak, birlikte devriyelerimiz de olacak. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın burada 20 mil sözü var. Buradan YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır. Bölgenin istikrara kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'den geri dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli mülteci var. Orada kendilerini güvenli hissetmedikleri için dönemiyorlar. Bu terör örgütleri en çok Kürtleri kendisine tehdit görüyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile ABD silah yardımını devam ettiriyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, PYD-YPG yapılanmasını Suriye'de ayrımcılık uygulamakla da suçlayarak, ABD yönetiminden beklentilerini şöyle dile getirdi:

"Özellikle onların ideolojisini benimsemeyen Kürtleri. Özellikle onları sürgüne gönderdiler, partilerini de kapattılar. Onların geri dönmesi gerekiyor. Tüm bunların oluşturulacak müşterek harekat merkezi ve diğer görüşmelerimizle hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada Amerika’nın bir oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Maalesef Münbiç’te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. Ama Fırat’ın doğusundaki bölge gerçekten terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de TIR’larca dolu silahları getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor; iki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Evet, başlangıç, ilk adım doğru ama bunu nihayete kavuşturmamız gerekiyor. Yapılacak olan çalışmaların amacı da budur." "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değil"