Çavuşoğlu: ‘ABD’nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu" dedi.
Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısında, ABD'yle Suriye konusundaki çalışmalara değindi.
Çavuşoğlu, ABD'yi bir yandan Türkiye ile ortak çalışma içerisine girmişken terör örgütü olarak kabul ettikleri YPG unsurlarını desteklemeye devam etmekle suçladı. Çavuşoğlu, "Bugün ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Gözlem noktalarımız da olacak, birlikte devriyelerimiz de olacak. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın burada 20 mil sözü var. Buradan YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır. Bölgenin istikrara kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'den geri dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli mülteci var. Orada kendilerini güvenli hissetmedikleri için dönemiyorlar. Bu terör örgütleri en çok Kürtleri kendisine tehdit görüyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile ABD silah yardımını devam ettiriyor" diye konuştu.
Çavuşoğlu, PYD-YPG yapılanmasını Suriye'de ayrımcılık uygulamakla da suçlayarak, ABD yönetiminden beklentilerini şöyle dile getirdi:
"Özellikle onların ideolojisini benimsemeyen Kürtleri. Özellikle onları sürgüne gönderdiler, partilerini de kapattılar. Onların geri dönmesi gerekiyor. Tüm bunların oluşturulacak müşterek harekat merkezi ve diğer görüşmelerimizle hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada Amerika’nın bir oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Maalesef Münbiç’te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. Ama Fırat’ın doğusundaki bölge gerçekten terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de TIR’larca dolu silahları getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor; iki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Evet, başlangıç, ilk adım doğru ama bunu nihayete kavuşturmamız gerekiyor. Yapılacak olan çalışmaların amacı da budur."
"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değil"
Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldığı F-35 askeri uçak üretimi programını da değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor" dedi.
Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun yaptırım talebini Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alması üzerine gündeme getirdiğini de anımsattı. Çavuşoğlu, yaşanan duruma ilişkin "Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimizi düşünüyoruz. S-400’den bağımsız bir şekilde işleri yoluna koyabileceğimizi düşünüyoruz. İki ülke de karşılıklı adımlar atar, ilişkiler gereksiz yere gerilir, bunun da hiç kimseye faydası yoktur. Biz bunu tercih etmeyiz ama olumsuz bir takım takınıldığı zaman bunun cevabını da vereceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söylemiştir. Ama biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz. Bunlardan biri de Fırat’ın doğusundaki durum ve oluşturulacak güvenli bölge. Orayla ilgili gelişmeleri de Rusya ve diğer aktörlere de aktarmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlib’de sükünetin tekrardan hakim olması, diğer taraftan Anayasa komisyonunun kurulması; PKK/YPG’nin bu bölgeden arındırılması; Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için çalışmalarımızı gerek Astana gerek diğer platformlarda Cenevre başta olmak üzere, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" dedi.
MSB: "Korgeneral Twitty geldi"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "güvenli bölge" konusunda bugün yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
"ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir."
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