Çavuşoğlu: ABD'ye ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin ambargolarına karşı olduğumuzu söylemiştik. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dışişleri Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin ambargolarına karşı olduğuklarını daha önce söylediklerine vurgu yaparak, "Bunu ABD'lilere de her platformda doğrudan söylüyoruz. Bugün de vurgulandığı gibi 30 milyar dolarlık ticaret hedefi hacmine ulaşmamız için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunun için var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz ve ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu şekilde çalışırsak, bu hedeflerimize ulaşabiliriz. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

'GOLAN TEPELERİ GERGİNLİĞİ ARTIRIR'

Çavuşoğlu, bugün Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'ın kontrol ettiği herhangi bir alanın bulunmadığının altını çizerek, "DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. ABD'nin tek taraflı aldığı kararların uluslararası kararları ihlal ettiğini defalarca söyledik. Golan Tepeleri'nin ABD'nin kararıyla İsrail'e vermeye çalışması bölgede gerginliği artırır" dedi.

'BAKANLARIMIZ AMBARGOLARI MUHATAPLARINA SÖYLEDİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ziyaretlerini değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bakanlarımız, ambargolar konusunu tüm muhataplarına açık ve net bir şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde arkadaşlarımız, bu konulardaki endişelerimizi ve düşüncelerimizi net bir şekilde ABD'li muhataplarına iletmiş oldu. Burada önemli olan bizim kendi aramızdaki dayanışmamız ve kararlılığımızdır."

ZARİF: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNACAĞIM

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise, son 30 gün içinde ikinci defa Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda İran'da yaşanan son sel felaketinden dolayı Türkiye halkı ve milleti bizim acılarımızı paylaştılar, çok teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye'ye, akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD'nin kararlarına karşı çıktığı için de teşekkür ettiğini belirten Zarif, şöyle dedi:

"ABD devleti, uluslararası hukuku görmezden geliyor. Son 3 yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye'de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de çabalarımıza devam edeceğiz. Geçen 2 günde Suriye'deydim. Orada bazı yetkililerle görüştüm. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacağım. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz. Aynı zamanda bölgemizde olan Afrika'nın kuzeyinde olan olaylarla da ilgili konuştuk. Bizim ve Türkiye'nin de isteği burada halkın talebinin gerçekleşmesi ve huzurun sağlanmasıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Ama hedeflediğimiz 30 milyar dolar ticaret hacminden uzağız."

'ABD'Lİ FİRMALARLA SIKINTIMIZ YOK'

ABD’nin diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamayacağını ifade eden Zarif, "Hiçbir zaman bir ülke diğer ülkenin içindeki bazı unsurlarından yana davranmak için diğer menfaatleri kurban etmez. Geçen yılda İran'ın birçok ülkeyle ekonomik ilişkileri azaldı ancak ABD'liler İran'a satışa devam etti. Bu da ABD'nin iki yüzlülüğü ve çifte standardının bir örneğidir. Bizim ABD'li firmalarla herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin diğer ülkelerle ticaretimizi etkilemesine izin vermeyiz. ABD yasa dışı bir işlem yapıyor. Bütün dünya ABD'nin bu tavrının karşısında olmalıdır" dedi.

