Çavuşoğlu: ABD'ye ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin ambargolarına karşı olduğumuzu söylemiştik. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dışişleri Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin ambargolarına karşı olduğuklarını daha önce söylediklerine vurgu yaparak, "Bunu ABD'lilere de her platformda doğrudan söylüyoruz. Bugün de vurgulandığı gibi 30 milyar dolarlık ticaret hedefi hacmine ulaşmamız için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunun için var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz ve ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu şekilde çalışırsak, bu hedeflerimize ulaşabiliriz. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." 'GOLAN TEPELERİ GERGİNLİĞİ ARTIRIR' Çavuşoğlu, bugün Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'ın kontrol ettiği herhangi bir alanın bulunmadığının altını çizerek, "DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. ABD'nin tek taraflı aldığı kararların uluslararası kararları ihlal ettiğini defalarca söyledik. Golan Tepeleri'nin ABD'nin kararıyla İsrail'e vermeye çalışması bölgede gerginliği artırır" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası BUDO’nun Mudanya-Büyükçekmece seferleri sona eriyor Ortahisar Belediye Başkanı Genç’ten turizmle ilgili dikkat çeken uyarılar

'BAKANLARIMIZ AMBARGOLARI MUHATAPLARINA SÖYLEDİ' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ziyaretlerini değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bakanlarımız, ambargolar konusunu tüm muhataplarına açık ve net bir şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde arkadaşlarımız, bu konulardaki endişelerimizi ve düşüncelerimizi net bir şekilde ABD'li muhataplarına iletmiş oldu. Burada önemli olan bizim kendi aramızdaki dayanışmamız ve kararlılığımızdır." ZARİF: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNACAĞIM İran Dışişleri Bakanı Zarif ise, son 30 gün içinde ikinci defa Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda İran'da yaşanan son sel felaketinden dolayı Türkiye halkı ve milleti bizim acılarımızı paylaştılar, çok teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye'ye, akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD'nin kararlarına karşı çıktığı için de teşekkür ettiğini belirten Zarif, şöyle dedi: