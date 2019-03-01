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Çavuşoğlu: ‘ABD’yle Patriot Müzakerelerine Başladık’

01.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD’nin, Washington’dan Ankara’ya Patriot füze savunma sistemi satışı konusunda müzakerelere başladığını açıkladı. Eskişehir'deki bir yerel kanala konuşan Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını da söyledi

Çavuşoğlu: ‘ABD’yle Patriot Müzakerelerine Başladık’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD’nin, Washington’dan Ankara’ya Patriot füze savunma sistemi satışı konusunda müzakerelere başladığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Çavuşoğlu, Eskişehir’de Kanal26 adlı yerel kanala verdiği mülakatta, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılar’dan ve müzakereler başladı" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını da söyledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları, Bloomberg kanalının, Türkiye’nin ABD’nin yıl sonuna kadar Patriot füze sisteminin teslim edilmesi teklifini reddettiği yönündeki haberinin ardından geldi. Habere göre, Amerikabu teklifi getirirken, Ankara’nın Rusya’dan S-400 alımını iptal etmesi şartını koydu.

Amerikan tarafı, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımına şiddetle karşı çıkıyor ve bunu NATO hava savunma sistemlerine entegre edemeyeceği uyarısında bulunuyor. Başkan Donald Trump en son, Türkiye’nin S-400 alımı konusunda Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın güncel bir rapor sunmasına kadar Ankara’ya NATO programı kapsamında F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi içeren bir tasarıyı imzalamıştı.

Reuters’ın haberine göre, Amerikalı yetkililer Türkiye S-400 alımını hayata geçirirse Washington’un 3,5 milyar dolarlık Raytheon şirketi yapımı Patriot füze paketi satışı teklifini geri çekebileceğini, savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını engelleyebileceğini ve yaptırımlar uygulayabileceğini belirtti.

Çavuşoglu, "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor” ifadesini kullandı.

S-400'lerle ilgili müzakerelerin bittiği ve anlaşmanın imzalandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız" diye konuştu.

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