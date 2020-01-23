Çavuşoğlu AB'yi mülteci anlaşmasına uymamakla suçladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi Bild gazetesine konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Almanya'ya mülteci anlaşmasına ilişkin eleştiriler yöneltti. Türkiye'nin 2016 tarihli mülteci anlaşması uyarınca Yunanistan'dan geri gönderilen mültecilerin hepsini kabul ettiğini belirterek "Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği 2016 yılının sonunda 3 milyar euro, 2018'in sonunda da 3 milyar daha ödemeye söz vermişti. Şu anda 2020'deyiz ve hâlâ ilk 3 milyar euronun tamamı elimize ulaşmış değil" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Avrupa ülkelerinin mülteciler konusundaki itirazları nedeniyle Almanya'nın zor durumda olduğunu bildiklerini, ancak kendilerine verilen diğer sözlerin de tutulmadığını söyledi. Gümrük Birliği'nin genişletilmediğini ve AB ile katılım müzakerelerinde de yeni bir faslın açılmadığını belirten Çavuşoğlu, ancak vize muafiyeti konusunda altı noktanın henüz tamamlanmadığını ve bu konuda da Türkiye'nin yapması gerekenler olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin iyi bir örneği olduğu için her şeye rağmen anlaşmanın devamından yanayız" şeklinde sözlerini sürdürdü.