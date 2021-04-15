Çavuşoğlu Afgan Dışişleri Bakanı’nı Çekilme Konusunda Bilgilendirdi

Açıklamada, Çavuşoğlu’nun Afganistan için uzun vadeli strateji gerektiğini, 24 Nisan'da İstanbul'da Katar ve Birleşmiş Milletler ile Afgan barış süreci konusunda üst düzey bir konferans düzenleneceğini ve Türkiye’nin “kardeş” Afganistan’a güçlü desteğinin devam edeceğini kaydettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun ‘‘Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerinden mevkidaşlarıyla Afganistan’daki son durumu ele alan bir toplantı gerçekleştirdiği’’ belirtildi.

İstanbul’da 24 Nisan’da başlaması planlanan ve Birleşmiş Milletler’le 20’den fazla ülkenin katılması beklenen Afganistan barış zirvesi öncesinde Çavuşoğlu, Brüksel’de NATO genel merkezinde Çarşamba günü yapılan görüşmelere katıldı.

NATO müttefikleri Çarşamba günü ABD’nin çekilme takvimiyle uyumlu olarak, 20 yıldır süren savaşın ardından 1 Mayıs’tan başlayarak 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan askerlerini çekme konusunda anlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar’ı NATO müttefikleri tarafından alınan, Afganistan’dan 11 Eylül tarihine kadar askerleri çekme kararı konusunda bilgilendirdi.

Çavuşoğlu ayrıca Perşembe günü katıldığı bir televizyon programında NATO’nun gelecek dönemde Afganistan’ı nasıl destekleyeceği konusunda tartışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, ‘‘Afganistan’da Kararlı Destek Misyonu sona ererken başka bir yapı olacak mı, olmayacak mı bu konuda henüz bir karar alınmadı. Biz Türkiye olarak en başından beri Afganistan ihtiyaç duyduğu sürece orada olacağımızı söylemiştik’’ ifadelerini kullandı.

Perşembe günü erken saatlerde Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil’e uçarak Başkan Joe Biden’ın ülkeden asker çekme açıklamasının ardından Afgan hükümetine desteklerini ortaya koydu.

ABD ve NATO komutasındaki yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilecek olması, ülkede yeniden iç savaşın baş gösterebileceği ve El Kaide’ye yeniden yapılanması, ABD ile diğer hedeflere yeni saldırılar planlaması için zaman tanıyabileceği kaygısını doğurdu.

