Çavuşoğlu Afganistan’dan Tahliye Edilenlerin Sayısını Açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, Afganistan’dan 1,404 kişinin Türkiye tarafından tahliye edildiğini ve bunların 1,061’inin Türkiye vatandaşı olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu birçok ülke ile sivil toplum örgütü ve yardım kuruluşlarının tahliyeler için Türkiye’den yardım istediklerini, ABD ve İngiltere ile birlikte bu ülkelere yardım ettiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu açıklamaları, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Afganistan’daki Türk vatandaşlarının sayısının 4 bin 500 olduğunu belirten Bakan, bu kişilerin hepsine tek tek telefonla ulaşıldığını kaydetti. Çavuşoğlu Afganistan’dan dönmek isteyen Türk vatandaşlarının şu anki sayısının ise yaklaşık 200 olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Afganistan'da barış ve istikrarın demokrasi içinde ve insan hakları çerçevesinde kalıcı olarak tesis edilmesini umduklarını da kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok ülke lideriyle Afganistan konusunda temasta olduğunu belirten Çavuşoğlu kendisinin de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, ‘‘Belirli bir grupla değil, tüm taraflarla temas içindeyiz’’ diye konuştu.

Akar’dan Türkiye’de iltica başvuru merkezleri kurulacağı haberine yalanlama

Öte yandan Milli Savunma Bakankı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarının katılımıyla düzenlenen Afganistan toplantısının ardından İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Akar, ‘‘Basına yansıtıldığının aksine Bakan (İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace) ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "The Mail on Sunday" gazetesinde yayınladığı bir makalede, bazı ülkelerde mülteci merkezleri kurmayı planladıklarını söylemişti.

İngiliz basınında bu ülkeler arasında Pakistan ve Türkiye’nin sıralanmasının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamıştı. Dışişleri Bakanlığı, "İngiliz basınında yer alan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza bu yönde iletilmiş resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denilmişti.

