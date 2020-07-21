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Çavuşoğlu Afrika Ülkesi Togo'da Temaslarda Bulundu

21.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi resmi ziyarette bulunmak üzere 20-22 Temmuz tarihlerindeki Afrika turunda Togo’da temaslarda bulundu

Çavuşoğlu Afrika Ülkesi Togo'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi resmi ziyarette bulunmak üzere 20-22 Temmuz tarihlerindeki Afrika turunda Togo’da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbé tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması amacıyla Togo’a Büyükelçilik açılacağını söyledi. Türkiye ve Togo arasında eğitim ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliklerinin arttırılması hedefleniyor.

Çavuşoğlu ziyareti kapsamında ayrıca Togo Dışişleri, İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Robert Dussey'le bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basin toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Togo’nun Ulusal Kalkınma Programı’na Türk firmalarının ciddi katkı sağlayacağını ve FETÖ okulunun Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinin aramızdaki yakın işbirliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Togo ile “Dışişleri Bakanlıkları arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”, “Diplomatik Pasaportlara Vize Muafiyeti Anlaşması” ve “Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

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