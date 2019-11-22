Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü

Japonya, (DHA)- G20 D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131?na kat\u0131lmak \u00fczere Japonya?da bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER\u015eeyma Suba\u015f\u0131 ile sevgilisi Guido Senia el eleYolsuzlukla su\u00e7lanan Netanyahu, kendisine darbe yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ettiEndonezya'da taksiciler hastane morgunu bast\u0131, 'rehin kalan' bebe\u011fin cenazesini ald\u0131
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