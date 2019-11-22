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Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 13:02 | Son Güncelleme

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı?na katılmak üzere Japonya?da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.

Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı?na katılmak üzere Japonya?da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.

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