Çavuşoğlu, AK Parti aşığı kadından 15 kişiyi ikna etmesini istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuşadası’nda gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı gurbetçi kadın ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çavuşoğlu, AK Parti aşığı olduğunu söyleyen kadından, 15 kişiyi ikna etmesini istedi.

Aydın’da katıldığı iş dünyası buluşmasının ardından Kuşadası’na geçen Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan ile çarşıda dolaşarak, esnafı ziyaret etti. Kendisine nar suyu ve incir ikram edilen Çavuşoğlu, bir taksi durağında esnafla birlikte çay içti.

Sokakta karşılaştığı Bakan Çavuşoğlu’nun elini heyecanla sıkarak “Almanya Münih’ten geliyorum. Bu partinin aşığıyım. Sizleri ve AK Parti’yi çok seviyoruz” diyen gurbetçi kadın ile Çavuşoğlu arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Çavuşoğlu, yerel seçimde oy kullanıp kullanamayacağını sorduğu ve Almanya’da oy kullanacağını öğrendiği kadından, “Gidinceye kadar, bize oy vermeyecek 15 kişiyi ikna edeceksin” diyerek destek istedi.

Çavuşoğlu, “15 kişi ne ki, 15 bin kişi arkamda” diyerek cevap veren kadına, “Oy verecekleri söylemiyorum. Hiç oy vermeyecekleri ikna etmelisin. Anlaştık mı” diye karşılık verdi. Çavuşoğlu’na söz veren kadın, “Bu partiye canım feda olsun” diye konuştu.

Kuşadası ziyareti kapsamında turizmcilerle sektör toplantısına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Kuşadası’ndan ayrılarak, Antalya’ya gidecek.