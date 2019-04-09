Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Libya'da Halife Hafter güçlerinin Trablus'u almak için yaptığı saldırı hakkında, "Böyle bir harekat uluslararası hukuka aykırı olduğu için karşıyız. Her şeyin diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Biz Katar olarak Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanındayız çünkü, bu BM tarafından tanınmış bir hükümettir." dedi.

Al Sani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuk bakan, Çavuşoğlu ile birçok ortamda ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirterek, bugün de ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerini görüştüklerini söyledi.

Türkiye ile Katar arasında siyasi ve ekonomik pek çok alanda stratejik iş birliği bulunduğunu hatırlatan Al Sani, "Pek çok bölgesel meseleyle ilgili ve özellikle İslam alemiyle ilgili konuları ele aldık." diye konuştu.

Al Sani, "İslam ülkelerinin bu günlerde içinden geçtiği gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ettik. Türkiye'nin İslam aleminde daha güçlü bir rol oynamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.