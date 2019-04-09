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Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:03 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: - "(Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı) Böyle bir harekat uluslararası hukuka aykırı olduğu için karşıyız" - "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz"

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Libya'da Halife Hafter güçlerinin Trablus'u almak için yaptığı saldırı hakkında, "Böyle bir harekat uluslararası hukuka aykırı olduğu için karşıyız. Her şeyin diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Biz Katar olarak Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanındayız çünkü, bu BM tarafından tanınmış bir hükümettir." dedi.

Al Sani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuk bakan, Çavuşoğlu ile birçok ortamda ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirterek, bugün de ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerini görüştüklerini söyledi.

Türkiye ile Katar arasında siyasi ve ekonomik pek çok alanda stratejik iş birliği bulunduğunu hatırlatan Al Sani, "Pek çok bölgesel meseleyle ilgili ve özellikle İslam alemiyle ilgili konuları ele aldık." diye konuştu.

Al Sani, "İslam ülkelerinin bu günlerde içinden geçtiği gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ettik. Türkiye'nin İslam aleminde daha güçlü bir rol oynamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

- Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için yaptığı saldırıyı da ele aldıklarını aktaran Al Sani, Libya'da Hafter güçlerinin BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine uluslararası hukuka aykırı şekilde saldırısına karşı olduklarını ifade etti.

Al Sani, Libya'nın istikrarının önemine işaret ederek, "Sadece Libya'da değil, başka yerlerde de uluslararası hukuka aykırı saldırıları durdurmak için herkesi çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Bu tür saldırıların durdurulmasını sağlamak için Türkiye ile çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafter'e bazı ülkelerin tepki gösterdiğini, bazılarının da destek verdiğini hatırlatan Al Sani, şunları kaydetti:

"Böyle bir harekat uluslararası hukuka aykırı olduğu için karşıyız. Her şeyin diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Biz Katar olarak Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanındayız çünkü, bu BM tarafından tanınmış bir hükümettir. Libya'nın bir an önce istikrara ve barışa kavuşmasını diliyoruz."

- "Filistinli tarafların uzlaşması için çalışıyoruz"

Filistin sorununu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı İsrail topraklarına katmaya yönelik açıklamasını ele aldıklarını belirten Al Sani, "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası alanda ve özellikle Filistinli tarafların topraklarını korumak için bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamaları konusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

Afganistan konusunun da gündemlerinde olduğu bilgisini veren Al Sani, Taliban ile ABD arasındaki görüşmeleri sağlamak için aracı olduklarını hatırlatarak, "Afganistan'da barışın elde edilmesi için çaba gösteriyoruz." dedi.

Al Sani, Suriye konusunda da İdlib'deki son durumu değerlendirdiklerini söyledi.

- ABD'nin İran kararı

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Al Sani, şu yanıtı verdi:

"Tek taraflı bu karara katılmıyoruz. Her şey diyalog yoluyla çözüme kavuşmalı. Biz Katar olarak bölgede coğrafi anlamda İran'a yakın bir ülkeyiz. Barış ve istikrarın bölgede hakim olmasını istiyoruz. Daha önce diğer ülkeler tarafından Katar'a yönelik de bazı kararlar alınmıştı. Ama Katar, şu anda kalkınmada yoluna devam ediyor."

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Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Filistin Hafter Katar Libya

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