Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye siyasi ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirterek, "Türkiye ve Katar her alanda birbirini destekleyen, dayanışma içinde olan iki kardeş ülke." dedi.

Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Katarlı mevkidaşıyla görüşmelerinde ikili ilişkilerin birçok boyutunu ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Çok şükür siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Türkiye ve Katar her alanda birbirini destekleyen, dayanışma içinde olan iki kardeş ülke." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar ikili ticaret hacminin giderek artarak 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Katar ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizmalarıyla ilişkileri her alanda geliştireceklerinin altını çizdi.

- "Uluslararası camianın samimi olması gerekiyor"

Libya'da uluslararası camianın meşru olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik gerçekleştirilen askeri saldırıyı doğru bulmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bir an önce bunun durdurulması gerekiyor." dedi.