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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 23:33 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

- Çavuşoğlu'nun yoğun telefon trafiği

Bakan Çavuşoğlu, gün içerisinde İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Kırgız mevkidaşı Erlan Abdıldayev ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla da İdlib mutabakatına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Çavuşoğlu, ayrıca Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de görüşmüştü.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon trafiği

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