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Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Helsinki’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.Letonya temaslarının ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Helsinki’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Letonya temaslarının ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129. Toplantısı’na katılmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Helsinki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Almanya’yla önümüzdeki dönemde Bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız” ifadelerini kullandı.

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