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Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Mass ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Alman mevkidaşı Heiko Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi

BÜKREŞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bükreş'te Alman mevkidaşı Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

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AB Alman Bükreş Çavuşoğlu Romanya

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