Çavuşoğlu: Almanya, İngiltere ve Fransa'nın PKK'ya yönelik adımları yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve hatta İngiltere'de PKK'nın bugün hangi faaliyetlerden para elde ettiğini o muhataplarımız çok iyi biliyor. Ama adım atma konusunda istediğimiz çizgide değiller. Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın PKK’ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz; ama yetersiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu öğrencilerine hitap etti. Bakan Çavuşoğlu, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının tarihten beri koordineli olarak çalıştığını söyledi. FETÖ, PKK gibi terör örgütleri ile mücadelede İçişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği ile çalışmak durumunda olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar olan işbirliğimiz sayesinde birçok teröristi ülkemize getirip, adalete teslim ettik. Oralardaki terör yuvalanmalarının da dağılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ ÇİZGİDE DEĞİLLER'

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki terör örgütleri ile mücadelenin daha da artırılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunlar oralarda, 'bize bir şey olmaz' dedikçe oralarda bize yönelik faaliyetlerini daha da artırıyorlar. Zaten maalesef birçok ülkeden destek alıyorlar. Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve hatta İngiltere'de PKK'nın bugün hangi faaliyetlerden para elde ettiğini o muhataplarımız çok iyi biliyor. Düğünlerden gönüllü veya zorunlu olarak nasıl para topladıklarını, benim muhataplarım benden daha iyi anlatıyorlar. Ama adım atma konusunda istediğimiz çizgide değiller. Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın PKK’ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz; ama yetersiz. Maalesef FETÖ konusunda bu ülkelerin hala somut bir adım atmadığını görüyoruz. Hatta üçüncü ülkelerde, bazı ülkelerin istihbaratlarının FETÖ terör örgütüne çok güçlü destek verdiğini görüyoruz. Pes etmeyeceğiz. Haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğiz."