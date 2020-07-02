HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çavuşoğlu: ‘‘Almanya Seyahat Yasağını Yeniden Değerlendirmeli’’

Çavuşoğlu: ‘‘Almanya Seyahat Yasağını Yeniden Değerlendirmeli’’

02.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından Almanya’nın seyahat yasağını objektif veriler ışığında yeniden gözden geçirmesini istedi

Çavuşoğlu: ‘‘Almanya Seyahat Yasağını Yeniden Değerlendirmeli’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile birlikte çalışma toplantısı kapsamında Almanya’yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Almanya’nın seyahat yasağını objektif veriler ışığında yeniden gözden geçirmesini istedi.

Corona virüsü salgınıyla ilgili son rakamları Berlin’deki yetkililerle paylaştıklarını bildiren Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin güvenilir ülkeler listesinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Almanya ve Türkiye’nin sağlık konusunda dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) listesinin de objektif kriterlere göre belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Maas: ‘‘Türkiye’nin durumu yeniden değerlendirilecek’’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, seyahat yasaklarının iki haftada bir gözden geçirildiğini ve Türkiye’ye konan yasağın da bu kapsamda yeniden değerlendirileceğini söyledi. Maas, bu tür kararların Avrupa Birliği ile işbirliği içinde, salgınla ilgili güvenilir verilere dayanarak alındığını bildirdi.

Maas, aile ziyaretlerinin seyahat uyarısının dışında tutulduğunu belirtti. Bunun Almanya’daki büyük Türk topluluğu için önemli olduğunu vurgulayan Maas, Almanya’nın da Türkiye için önemli bir turizm kaynağı olduğunu söyledi.

15 Haziran itibarıyla AB üyesi ülkeler, Schengen ülkeleri ve İngiltere’ye yönelik seyahat uyarılarını kaldıran Almanya, Ankara’nın yoğun girişimlerine rağmen bu konuda Türkiye’ye bir istisna getirmemiş, tersine 31 Ağustos’a kadar seyahat uyarısı yaparak Türkiye’yi ‘riskli ülkeler’ listesine almıştı.

https://www.amerikaninsesi.com/a/cavusoglu-ve-ersoy-persembe-gunu-almanya-ya-gidiyor/5479743.html

‘‘Fransa’nın özür dilemesi gerekir’’

Çavuşoğlu, Fransız ve Türk gemilerinin Akdeniz’de yaşadığı gerilim ve Fransa’nın konuyu NATO’ya taşımasına da değindi ve ‘‘Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" dedi.

Fransa ve Türkiye arasında Libya, Suriye’nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşanıyor.

Fransa, son olarak Haziran ayında Akdeniz’de Courbet adlı savaş gemisinin BM’nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenen bir gemiyi incelemek istediğinde Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiğini bildirmişti.

Fransa, konuyu Haziran ayında yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısına taşımış; NATO, Fransa’nın tepkisinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Fransa daha önce yaptığı suçlamada 10 Haziran’da Türk savaş gemilerinin radar ışıklarını Courbet gemisine üç kez yaktğını, olay esnasında Türk denizcilerin silahlarının arkasına geçerek kurşun geçirmez yeleklerini giydiklerini bildirmişti.

Türkiye ise iddiaları kabul etmemiş ve agresif davranan tarafın Fransız gemisi olduğunu bildirmişti. Türkiye iki ülke arasında gerilime neden olan ve Fransa’nın incelemek istediği geminin ise Libya’ya insani yardım taşıdığını eklemişti.

Fransa Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Akdeniz’deki NATO operasyonuna katılımını da askıya aldığını bildirmişti.

https://www.amerikaninsesi.com/a/ab-libya-krizinin-ardindan-fransanin-talebiyle-turkiyeyi-gorusecek/5484849.html

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Koronavirüste son durum: Bir günde rekor vaka artışıKoronavirüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı
Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı

Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı

En güzel günlerinde dalgalara kapıldı!

En güzel günlerinde dalgalara kapıldı!

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

Koronavirüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

Koronavirüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Güzel muhabir canlı yayında soyuldu

Güzel muhabir canlı yayında soyuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.