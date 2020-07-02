Çavuşoğlu: ‘‘Almanya Seyahat Yasağını Yeniden Değerlendirmeli’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile birlikte çalışma toplantısı kapsamında Almanya’yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Almanya’nın seyahat yasağını objektif veriler ışığında yeniden gözden geçirmesini istedi. Corona virüsü salgınıyla ilgili son rakamları Berlin’deki yetkililerle paylaştıklarını bildiren Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin güvenilir ülkeler listesinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Almanya ve Türkiye’nin sağlık konusunda dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) listesinin de objektif kriterlere göre belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Maas: ‘‘Türkiye’nin durumu yeniden değerlendirilecek’’ Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, seyahat yasaklarının iki haftada bir gözden geçirildiğini ve Türkiye’ye konan yasağın da bu kapsamda yeniden değerlendirileceğini söyledi. Maas, bu tür kararların Avrupa Birliği ile işbirliği içinde, salgınla ilgili güvenilir verilere dayanarak alındığını bildirdi.

Maas, aile ziyaretlerinin seyahat uyarısının dışında tutulduğunu belirtti. Bunun Almanya’daki büyük Türk topluluğu için önemli olduğunu vurgulayan Maas, Almanya’nın da Türkiye için önemli bir turizm kaynağı olduğunu söyledi. 15 Haziran itibarıyla AB üyesi ülkeler, Schengen ülkeleri ve İngiltere’ye yönelik seyahat uyarılarını kaldıran Almanya, Ankara’nın yoğun girişimlerine rağmen bu konuda Türkiye’ye bir istisna getirmemiş, tersine 31 Ağustos’a kadar seyahat uyarısı yaparak Türkiye’yi ‘riskli ülkeler’ listesine almıştı. https://www.amerikaninsesi.com/a/cavusoglu-ve-ersoy-persembe-gunu-almanya-ya-gidiyor/5479743.html ‘‘Fransa’nın özür dilemesi gerekir’’ Çavuşoğlu, Fransız ve Türk gemilerinin Akdeniz’de yaşadığı gerilim ve Fransa’nın konuyu NATO’ya taşımasına da değindi ve ‘‘Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" dedi. Fransa ve Türkiye arasında Libya, Suriye’nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşanıyor. Fransa, son olarak Haziran ayında Akdeniz’de Courbet adlı savaş gemisinin BM’nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenen bir gemiyi incelemek istediğinde Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiğini bildirmişti.