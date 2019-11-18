Çavuşoğlu: Almanya ve ABD'den iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde Mazlum Kobani kod adıyla tanınan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Ferhat Abdi Şahin ve gündemdeki bazı konulara dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu PKK'nın yurtdışı yapılanmasının baskı altına alınmasına ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabaların sürdüğünü söyleyerek "PYD/YPG sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in (Mazlum Kobani) ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftaki ABD ziyareti sırasında da bu hususa özellikle eğildik" dedi.

"S-400'ler bağlamından koparıldı"

ABD'yle ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin Gülen yapılanması ve PKK/YPG'ye ilişkin tutumunun bunun temel nedeni olduğunu söyledi. Bakan ABD'nin "Türkiye'nin S-400 tedariğini bağlamından koparmasının" sorunlar yarattığını kaydetti. Çavuşoğlu "Meselelerin diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde bu hususları kapsamlı şekilde ele aldık, dosyalar verdik. Bizzat Trump’a iletti dosyaları" ifadelerini kullandı.