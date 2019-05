Çavuşoğlu: Amerika, İran yaptırımlarını gözden geçirmek durumunda

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm ülkeler Amerika’nın İran yaptırımlarından rahatsız. Bizim için petrol kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi kısa sürede mümkün gözükmüyor. Rafinelerimizin teknolojisi birçok ülkenin ham petrolüne uygun değil. Amerika bu kararını tekrar gözden geçirmek durumunda" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Latin Amerika’da ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Yarın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) bir toplantı var. İş adamlarını bir araya getiriyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırımın artması için elimizden geleni yapacağız. Batı Amerika’daki bölgemizin statüsünü ilerletmek istiyoruz. Bu görüşmelerde güvenlik meselelerini de ele aldık. Paraguay’a, elçiliklerini Kudüs’ten Tel- Aviv’e aldıkları için teşekkür ederim" dedi. 'AMERİKA, İRAN YAPTIRIMLARI KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ' Çavuşoğlu, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarında Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetin 2 Mayıs’ta süresinin dolmasına ilişkin soruyu şöyle cevapladı: "Bu yaptırımların doğru olmadığını söylüyoruz. Diğer taraftan Amerikan yaptırımlarında dolayı, yaptığım ikili görüşmelerde de gördüm, Doha'da Cevat Zarif, ayrıca Türkiye Dışişleri toplantısında da bunu gördüm, firmalar bu yaptırımlardan dolayı tedirgin. Bizim için petrol kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi kısa sürede mümkün gözükmüyor. Rafinelerimizin teknolojisi birçok ülkenin ham petrolüne uygun değil. Irak petrolü için rafinelerimizin uygun olduğunu daha önce de söylemiştim. Fakat Irak’tan Kerkük-Ceyhan’a giden boru hattının da ciddi bir şekilde zarar gördüğünü biliyorsunuz. Bu boru hattının bir an önce tamir edilmesi gerekiyor. Kuzey Irak’tan gelen boru hattı kapasitesi sınırlı. Sonuçta tüm ülkeler bu yaptırımlardan rahatsız. Amerika bu kararını tekrar gözden geçirmek durumunda." 'CUMHURBAŞKANIMIZ, SÜREKLİ TRUMP İLE GÖRÜŞÜYOR' Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Trump ile sürekli telefonda konuşuyorlar. Bu telefon görüşmelerinin son derece pozitif olduğunu söylemek isterim. Bu pozitif ortamda anlaşamadığımız konuları da gayet samimi bir şekilde ele alıyorlar. Daha sonra bize talimat veriyorlar biz de bunun takibini yapıyoruz. Son telefon görüşmesine tüm bu konuların ele alındığı bir görüşmeydi" dedi. TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu "Trump, Normandiya çıkarmasının yıldönümü nedeniyle İngiltere ve Fransa’ya gidecek, hemen onun arkasından gelip gelmemeyi düşünüyordu; ama geçerken uğramak yerine 1 ay sonra daha kapsamlı bir ziyareti gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar. Kesin bir tarih yok, önümüzdeki süreçte belirlenir. Bu görüşmelerde YPG/PYD’den tutun da FETÖ konusuna kadar her şey ele alınacak. Yine S-400’den F-35’e kadar gündemde olan tüm konular değerlendirilecek. Anlaşamadığımız noktalar var; ama ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması, vergilerin kaldırılması ve serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına kadar birçok olumlu gündem maddeleri de var." 'MADURO’NUN DİYALOĞA AÇIK OLDUĞUNU ABD’YE SÖYLEDİK' Çavuşoğlu, Venezuela'da yaşanan son gelişmelerle ile ilgili de "Biz tüm muhattaplarımız ile Venezuela’daki durumu samimi bir şekilde konuşuyoruz. Son gelişmeler sadece bizi değil tüm dünyayı endişelendiriyor. Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler bile Venezuela’da askeri bir müdahaleyi desteklemiyor. Askeri ve dışarıdan bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir. Tüm ülkeler aynı görüşte. Dışarıdan bir müdahale Venezuela’yı bir kaosa hatta bir sivil savaşa sürükleyebilir. Biz dışarıdan müdahaleye karşıyız. Sorunun diyalog ile çözülebileceğini, görev başında olan Maduro’nun da diyaloğa açık olduğunu ABD’li muhattaplarımıza da söylüyoruz" dedi. 'HER KONUDA MUTABIK DEĞİLİZ’ Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge konusunda fikir birliğine varılıp varılmadığıyla ilgili ise "Amerika’nın Suriye’den çekilmesi ya da asker sayısını azaltması ve güvenli bölge de dahil tüm bu konuları ele alan bir görev gücümüz var. Bu toplantılar neticesinde karşılıklı görüşler yazılı bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Tamamen her konuda mutabık olduğumuz söylenemez. Yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yapılacak görev gücü toplantısında eminim daha da yakınlaşma olacaktır. Amerika'nın en son bize ulaştırdığı önlemlere yönelik cevabımızı da tüm kurumlarımız ile birlikte hazırlıyoruz. Henüz her konuda mutabık değiliz; ama ilerleme kat ettiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu. Castiglioni ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile 65 yılldır ilişkilerimiz var. Geçen sene önemli çalışmalara imza attık. Ekonomik, ticari, hukuk alanlarında iki ülkenin insanlarını bir araya getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay ziyareti ile bizleri onurlandırdı. Tarihi bir ziyaretti, ilk resmî ziyaretti" dedi.