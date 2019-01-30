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Çavuşoğlu Amerika’ya Geliyor

30.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’nun 6 Şubat’ta Washington’da yapılacak toplantısında Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek

Çavuşoğlu Amerika’ya Geliyor

IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’nun üyeleri 6 Şubat’ta Washington’da biraraya geliyor.

79 üye ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak toplantıya Türkiye adına Bakan Mevlut Çavuşoğlu katılacak.

Toplantı, IŞİD’in, Irak ve Suriye’de kontrol ettiği bölgelerin çoğunda yaklaşan yenilgisine odaklanacak.

Dışişleri bakanları, IŞİD’le mücadelede bir sonraki adımları tartışacak, ayrıca bölgede istikrarı sağlayarak IŞİD’in yeniden canlanmasını önleme ve güvenlik için gerekli yardımları da görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “bu tür toplatıların koordinasyonlu mücadelede kilit önem taşıdığı” belirtildi, Amerika’nın, Suriye’den askerlerini çektikten sonra IŞİD’in yeniden güç kazanmasını önlemek için kararlı olduğu ifade edildi.

“IŞİD sahada yenilgiye uğratılırken, koalisyon bölgede istikrarı sağlama çalışmalarına devam edecek ve yaşanan şiddetten ötürü evlerini terk etmek zorunda kalanların güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlamaya çalışacak” sözleri de açıklamada yer aldı.

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