Çavuşoğlu Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katıldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 diplomatik misyonla dünyada en çok misyonu bulunan beşinci ülke olduğunu ve bu sayının giderek arttığını belirterek, "Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız gerekiyor. Dünyanın her yerindeki ülkelerle ve uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Özellikle başkonsolosluklara çok önem verdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Başkonsolosluklar o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için önemlidir. Bizim temel prensibimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yerinde, hızlı, ülke ve vatandaşlarımıza yakışır bu gibi mekanlarda en iyi hizmeti vermektir." ifadesini kullandı.