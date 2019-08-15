Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın toplantısı

Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau, "Görüyoruz ki savunma ve güvenlik konusunda iş birliğinde noksanlıklarımız var. Nijer ordusunun ekipman hibesi konusunda size net bir talepte bulunacağız. Bunu takiben savunma alanında da karşılıklı mutabakat zaptı imzalayabiliriz." dedi.

Bakan Ankourau ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Nijer’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinin ardından, ülkesinden yapılan ilk yurt dışı ziyaretin Türkiye’ye gerçekleştirildiğini ve diplomatik ilişkileri daha da ilerletmek istediklerini belirten Ankourau, “Dünya meselelerini beraber daha iyi yönetebilmeyi ümit ediyorum.” dedi.

Mevkidaşı ile daha önce Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir araya geldiklerini, bu görüşmelerde İİT’nin hangi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığına dair görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ankourau, şöyle konuştu: