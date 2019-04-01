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Çavuşoğlu-Arreaza basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır" - "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" - "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yapılan seçimlere ilişkin, "Vatandaşlarımız ülkenin bekası ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlere ilişkin Çavuşoğlu, "Halkımızın tercihine saygı duymalıyız. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır." diye konuştu.

Venezuela'nın 23 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun kendisini "temelsiz şekilde tek taraflı devlet başkanı ilan etmesinden bugüne zor günler geçirdiğine" işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak devletlerin iç işlerine karışmama ve halk iradelerine saygı prensibi çerçevesinde (Nicolas) Maduro yönetimini Venezuela meşru hükümeti olarak tanımaktayız. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan), Maduro'yu açıklayan ilk liderler arasında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan yöntemlere ve tek taraflı yaptırımlara başvurulmasını doğru bulmadıklarını ve bu girişimlere karşı olduklarını belirterek, "Tek taraflı yaptırımlar sadece halk kitlelerini mağdur ediyor. Mevcut durumu görmezden gelen ülkelere de tavsiyemizi yineliyoruz." dedi.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme anayasa çerçevesinde sadece Venezuelalılar tarafından diyalog yoluyla ulaşılabileceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'nın dayanışma içinde bu zor günleri aşacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğini tüm ülkelerle sürdürmektir. Biz Venezuela ile iş birliğini önümüzdeki süreçte sürdürmeye devam edeceğiz. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela halkının yanındayız. Sayın Maduro'yu da Venezuela'nın meşru başkanı olarak görüyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün başlayacağı ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceğini bildirdi.

(Sürecek)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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