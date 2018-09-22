Çavuşoğlu-Arreaza ortak basın toplantısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile başkent Caracas'taki görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapan Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Son dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke liderinin adeta "kardeş" gibi olduklarını ifade ederek, Ankara-Caracas arasında ikili ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi. - "Para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olmamalı" İkili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini tanıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır." Çavuşoğlu, Türkiye'nin de son dönemde para birimi üzerinden bu tür bir ekonomik saldırı süreci yaşadığını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak bu süreçte çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı." ifadesini kullandı. - THY uçuşlarını artırıyor Türkiye ile Venezuela arasındaki uçuşlara da değinen Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları (THY) da bu ülkedeki potansiyeli keşfetti. Artık Caracas'a yaptıkları uçuşların sayısını her güne çıkarıyorlar, yani haftada 7'ye çıkarmayı planlıyorlar. Ayrıca haftada 7 kargo uçuşu da olacak." bilgisini paylaştı.