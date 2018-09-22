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Çavuşoğlu-Arreaza ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 02:34 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Türkiye ve Venezuela arasında artık kardeşlik var. Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı" - "(Türkiye ile) Uluslararası ilişkilerde ve politikada aynı davaları paylaşıyoruz"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesi ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı." dedi.

Arreaza, Türkiye'den Venezuela'ya 19 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Caracas'taki Sarı Saray'da bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmeler ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Arreaza ve Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu'nun ziyaretine büyük önem verdiklerini dile getiren Arreaza, "Bizim devlet başkanlarımız artık kardeş oldu. Biz kardeşiz. Türkiye ve Venezuela arasında artık kardeşlik var. Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı." ifadelerini kullandı.

- Turizm, tarım ve balıkçılık alanlarında anlaşmalar

Bakan Arreaza, iki ülkenin resmi yetkilileri tarafından yoğun çalışmalarla bazı anlaşmaları hazırladıklarını aktardı.

Ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Arreaza, turizm, balıkçılık ve tarım gibi önemli alanlarda anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Arreaza ayrıca, bu üç alanın, kendileri için önemli olan Bolivarcı ekonomik ajandanın 15 ilkesi arasında olduğuna dikkati çekti.

- Venezuela, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Ülkesinin ve Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda birbirini desteklediğine değinen Arreaza, "Uluslararası ilişkilerde ve politikada aynı davaları paylaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, Çavuşoğlu'na "kardeşim" diye seslenen Arreaza, bu ziyaretin sadece girizgah olduğunu ve Venezuelalıların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı ziyareti beklediğini ifade etti.

- Çavuşoğlu, Maduro ile görüşecek

Bu arada, basın toplantısının ardından Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'le de görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Caracas'ta son olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Miraflores'te (Devlet Başkanlığı Sarayı) kabul edilecek.

Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından da Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'ndaki karşılamadan fotoğrafların konulduğu paylaşımda Çavuşoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkına selamlarını getirdik." ifadesine yer verildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

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