Çavuşoğlu-Arreaza ortak basın toplantısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesi ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı." dedi.

Arreaza, Türkiye'den Venezuela'ya 19 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Caracas'taki Sarı Saray'da bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmeler ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Arreaza ve Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu'nun ziyaretine büyük önem verdiklerini dile getiren Arreaza, "Bizim devlet başkanlarımız artık kardeş oldu. Biz kardeşiz. Türkiye ve Venezuela arasında artık kardeşlik var. Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı." ifadelerini kullandı.

- Turizm, tarım ve balıkçılık alanlarında anlaşmalar

Bakan Arreaza, iki ülkenin resmi yetkilileri tarafından yoğun çalışmalarla bazı anlaşmaları hazırladıklarını aktardı.