HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek

Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da çatışan tarafların ateşkese uyduğu sürece Türkiye'nin bu ülkeye ek askeri birlik veya danışman göndermeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek

Çavuşoğlu Rus RİA haber ajansına verdiği röportajda, , "Ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosu ve yaptırım kararı olduğunu anımsatarak, "En önemli konu ve kriter, çatışmaların durması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sürece, Libya veya diğer ülkelere yönelik yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız" dedi.

Kalıcı ateşkes çabası

İç savaş halindeki Libya'da Türkiye'nin tanıdığı Trablus'taki hükümet güçleriyle General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Taraflar arasında Ankara ile Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için uluslararası çabalar sürüyor.

Libya'daki süreci, Suriye meselesiyle ilgili Astana süreci gibi organize etmeye başladıklarını da aktaran Çavuşoğlu, hem İstanbul hem de Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla Libya kriziyle ilgili toplantılar yapıldığını belirtti.

Cenevre'de yapılacak Libya konusundaki askeri komite toplantısında, tarafların kendi aralarında görüşmelerini tercih ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, gelecekte yardım veya aracıya ihtiyaç duyulursa Birleşmiş Milletler'in bu görüşmelere aktif olarak katılması gerektiğini kaydetti.

Libya'daki Türk askeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 2 Ocak'ta kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya "peyder pey asker gönderileceği" açıklamıştı. Türkiye'nin şimdiye kadar Libya'ya hangi görevle, kaç asker gönderdiği resmi olarak açıklanmazken, AKP kaynaklarından Türk basınına yansıyan haberlere göre 35 civarında TSK mensubu koordinasyon amacıyla bu ülkeye gitti. Ayrıca Türkiye'nin güdümündeki Suriyeli muhaliflerin de muharip güç olarak Libya'ya gönderildiği iddia edilmişti.

DW/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Eski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı banaEski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı bana
E-5’te servis minibüsü alev aldıE-5’te servis minibüsü alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı korona virüsüne karşı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Gizemli virüse karşı flaş önlem

Adıyaman'da büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı!

Son dakika: Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.