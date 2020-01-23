Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek

Çavuşoğlu Rus RİA haber ajansına verdiği röportajda, , "Ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosu ve yaptırım kararı olduğunu anımsatarak, "En önemli konu ve kriter, çatışmaların durması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sürece, Libya veya diğer ülkelere yönelik yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız" dedi.

Kalıcı ateşkes çabası

İç savaş halindeki Libya'da Türkiye'nin tanıdığı Trablus'taki hükümet güçleriyle General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Taraflar arasında Ankara ile Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için uluslararası çabalar sürüyor.

Libya'daki süreci, Suriye meselesiyle ilgili Astana süreci gibi organize etmeye başladıklarını da aktaran Çavuşoğlu, hem İstanbul hem de Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla Libya kriziyle ilgili toplantılar yapıldığını belirtti.