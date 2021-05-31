Çavuşoğlu Atina'da Temaslarda Bulunuyor

Ziyareti kapsamında Batı Trakya’da yaşayan Türk toplumu temsilcileriyle biraraya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından Çavuşoğlu’nun Batı Trakya temaslarıyla ilgili olarak “Sayın Bakanımız, Batı Trakya’da ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştü. Sayın Bakanımız, Müftülerimizin çalışmalarının, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti.Bilahare, Sayın Bakanımız Batı Trakya’daki iki Türk Azınlık lisesinden biri olan Celal Bayar Lisesi’ni ziyaret etti. Sayın Bakanımız, soydaş çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerinin ve her yaşta ana dillerinde eğitim almalarının önemli olduğunu ve bu sorunların çözümü için soydaşlarımıza desteğimizin süreceğini ifade etti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile biraraya geldi. Sayın Bakanımız, haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladı ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdi” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la resmi program dışında akşam yemeğinde biraraya geldi. Bu yemekte karşılıklı olarak pozitif mesajlar verilse de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Batı Trakya ziyaretinde yaptığı açıklamalar Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.

Yunan basını, Çavuşoğlu’nun resmi temaslar öncesinde Batı Trakya’yı ziyaret etmesini ziyaret öncesi gerginlik nedeni olarak nitelendirdi. Yunan basını Dışişleri Bakano Çavuşoğlu’nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türk azınlık” ifadesini kullanmasını da eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu mesajında “#BatıTrakya’da ilk olarak #Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve #İskeçeMüftüsü Ahmet Mete'yle görüştük. Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada kendisinin Yunanistan’a pozitif bir gündemle gittiğini dile getirdi.

Temasların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Son olarak Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısından yaşanan gerginlik nedeniyle bugünkü toplantı da merakla bekleniyor.

