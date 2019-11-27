Çavuşoğlu-Avad ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Somali'de) Askeri ve polis düzeyinde de eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Oradaki kışlamızda toplamda 5 bin askeri eğiteceğiz." dedi.

Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin farklı alanlarda Somali'ye verdiği eğitimlere devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Askeri ve polis düzeyinde de eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Oradaki kışlamızda toplamda 5 bin askeri eğiteceğiz. Her seferinde 550'lik taburlar halinde eğitimi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığının, Somali özel harekatının eğitimine de başladığını aktararak, "Şu ana kadar 360'dan fazla özel harekat polisini eğittik. Toplamda 2 bin polisi de eğiteceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye gibi Somali'nin de terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, "Somali'nin istikrarı ve güvenliği Afrika için de hepimiz için de önemli. Terörle mücadelesinde Somalili kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.