Çavuşoğlu-Avad ortak basın toplantısı

Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad, Türkiye gibi ülkelerin desteğiyle Somali'de terör örgütü eş-Şebap sorununun büyük ölçüde halledildiğini kaydederek "Eş-Şebap neredeyse bitmek üzere olan bir örgüt, umuyorum ki çok yakında tamamıyla ortadan kalkacak." dedi.

Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Avad, sıcak ve cömert karşılamalarından dolayı Türk heyetine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ikili ilişkilere Türkiye'nin oldukça güçlü destek verdiğini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Afrika ülkesi Somali'ye "çok ciddi" yatırımlarda bulunduğunu kaydeden Avad, "Altyapı ve insani yatırımlar konusunda Türkiye'nin bize sağladığı çok ciddi yardımlar var, ülkemize yapılan en etkileyici yardımlar Türkiye'den geliyor." dedi.

Avad, bu yatırımlar arasında hastaneler, havalimanları, eğitim ve askeri tesisler, limanlar, geçici meclis binasının inşaatının bulunduğunu kaydederek, yatırımların Türk şirketlerince sürdürüldüğünü söyledi.