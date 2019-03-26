HABER

Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Suriye’de Golan Tepeleri hakkında bazı Arap ülkelerinin sessiz kaldığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kudüs’te İsrail işgali karşısında Amerika’ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs’ün Hamisi Ürdün’e, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a ve Filistin yönetimine, ‘siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika’ya İsrail’e karşı direnemiyoruz diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Aksu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"

Suriye’de Golan Tepeleri hakkında bazı Arap ülkelerinin sessiz kaldığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kudüs’te İsrail işgali karşısında Amerika’ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs’ün Hamisi Ürdün’e, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a ve Filistin yönetimine, ‘siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika’ya İsrail’e karşı direnemiyoruz diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Aksu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda biz Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için gücümüzü birleştirdik. Biz Türkiye’yi ve Türk milletinin ilelebet güçlendirmek için gücümüzü birleştirdik. Biz Türk milletini, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için gücümüzü birleştirdik. O yüzden Cumhur İttifakı dedik. Biz biliyoruz ki hem AK Parti olarak, hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece vatandaşlarımız değil, sadece bu vatan topraklarına yaşayan kardeşlerimiz değil, dünyanın her yerindeki mazlumların da bizden beklentileri ve umudu var. Sorumluluğumuzun farkındayız. 1.8 milyar ümmetin sorumluluğunun bizlerin sırtında, omuzlarında olduğunu biliyoruz. İşte bizden başka oraya giden oldu mu? Yeni Zelanda’ya" dedi.

"Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"
ABD’nin Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıması konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu "Dün Amerikan Başkanı Suriye’nin Golan Tepeleri’nde topraklarını işgalci İsrail toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında özellikle Suriye’de Arap Ligi’nin üyesi, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi? Türkiye gösterdi. Ya Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor. Bunları mı ümmetin davasına sahip çıkacaklar? Kutsal davalarımızı bunlar sahip çıkabilir mi? Ben tüm Arap ülkelerini kast etmiyorum. Bazıları gelip sitem ediyor. ‘Sayın Çavuşoğlu böyle diyorsun ama’ diyorlar. Hayır, ben Ürdün’ü falan kast etmiyorum. Katar’ı da kast etmiyorum. Benim kast ettiklerim kimler biliyor musunuz? Kudüs’te İsrail işgali karşısında Amerika’ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs’ün Hamisi, Ürdün’e Filistin Devlet Başkanı Abbas’a ve Filistin yönetimine, ‘siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika’ya İsrail’e karşı direnemiyoruz diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm. Bunu da söylemek hakkımızdır ama kimse sahip çıkmazsa bile kimse sesini çıkarmasa bile Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Devlet Bahçeli ve arkadaşları Cumhur İttifakı olarak her zaman sesimizi çıkaracağız Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemediKılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi
Ebubekir Taşyürek: Kartal sosyal ve ekonomik hayatıyla hep ileride olacakEbubekir Taşyürek: Kartal sosyal ve ekonomik hayatıyla hep ileride olacak

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.