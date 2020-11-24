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Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği’nin Hatalarını Anlamasını Bekliyoruz"

24.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği’nin Hatalarını Anlamasını Bekliyoruz"

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe sunuş konuşmasında, Türk dış politikasına ana hatlarıyla değindi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak Türkiye’nin ticari gemisine askeri müdahalede bulunulması krizi yaşadığı Avrupa Birliği’ne yönelik “AB’nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye’nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz” mesajını verdi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe sunuş konuşmasında, Türk dış politikasına ana hatlarıyla değindi.

Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde dün itibariyle yeni gündem “MV Roseline A” adlı Türk ticari gemisi. İstanbul’dan Libya’ya yük taşıyan gemiye, “Irini Harekatı” kapsamında “Hamburg” adlı askeri gemi ve Almanya’nın askeri personelince müdahale edildi. Ancak Çavuşoğlu’nun, dün Türkiye’nin AB, Almanya ve İtalya’ya nota verdiği gemi krizine hiç değinmemesi ve bunun yerine Doğu Akdeniz bağlamında, AB’ye yönelik diyalog mesajları vermesi dikkat çekti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin hak arayışına devam edeceği vurgusuyla birlikte AB ve Avrupa ülkelerine, Doğu Akdeniz meselesinde sadece Yunanistan ve Kıbrıs’ta, Rum kesimi bakış açısından hareket etmeme çağrısında bulundu.

Türkiye’nin hem sahada hem masada girişimci diplomasi anlayışını hayata geçirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle, AB’yle birlikte uluslararası konferans yapılacağını da öne sürdü. Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerine ve yönetimlerine “AB’nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye’nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz. O durumda her iki taraf için de daha verimli bir ilişki kurulabileceğine inanıyoruz. AB’yle temaslarımızda, bu doğrultuda yapıcı bir diyalog içinde olma arzumuzu vurguluyoruz” diye seslendi.

AB üyeleri arasında Türkiye’nin uyarılarına hak veren ülkeler olduğunu belirten Çavuşoğlu “Türkiye’yle diyaloğun, Avrupa’nın istikrarı için öneminin bilincinde olan ülkeler çoğunlukta” görüşünü aktardı.

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