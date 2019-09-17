Çavuşoğlu Avrupa Konseyi'nden sorumlu Genel Müdürlüğü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bakanlık bünyesinde yer alan Avrupa Konseyi'nden sorumlu Genel Müdürlüğü ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile ilişkilerine verdiği önemin vurgulandığı ve tarihsel olaylara ışık tutan fotoğraf sergisini de gezdi.

Avrupa Konseyi'nin parlamenter kanattaki çalışmalarının yürütüldüğü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 2010-2012 döneminde başkanlığını yapmış olan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70 yıllık geçmişinde Türkiye'nin katkılarına değindi.

Öte yandan, Avrupa Konseyi'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Milli Piyango tarafından 29 Eylül'de bilet çekilişinin yapılması ve aynı konuda PTT tarafından bir özel gün zarfı basılması öngörülüyor.

