Çavuşoğlu: Avrupa Müktesebatı ve  AB Konseyi standartlarıyla uyumlu 2 binden fazla yasa çıkardık

Elif YAVUZ- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış konferansında yaptığı konuşmada, “Son 20 yılda Avrupa Müktesebatı ve Avrupa Birliğ (AB) konseyi standartları ile uyumlu 2 binden fazla yasa çıkardık. Tüm bunlarını terör illetine, düzensiz göçün getirdiği ağır yüklere ve hain darbe girişimine rağmen yaptık” dedi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcınovıc Buric’e yeni görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, "İlk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştiren Buric'e, yeni ama aynı zamanda zorlu görevinde başarılar diliyorum. Türkiye olarak kendisiyle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Avrupa konseyi kuruluşundan bu yana geçen 70 yıllık zamanda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temel değerler olarak kabul eden, köklü bir örgüt haline geldi. Soğuk Savaş'ın bitmesi ve blokların dağılmasından sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'in ülkesi de dahil olmak üzere birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin bugün AB üyesi olması yolunda da Avrupa Konseyi'nin önemli bir rolü ve katkısı vardır” diye konuştu.

“BUGÜN TÜRKİYE, 121 SÖZLEŞMEYE TARAFTIR” Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu bu örgütten önemli kazanımlar elde etti. İlişkilerimiz karşılıklı yarara dayalı bir şekilde her geçen gün daha da iyiye gitti. Zor zamanlarda birlikte yürüme kültürünü edindi. Her iki taraf da bundan faydalandı. Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türkiye'nin örgütün oluşturduğu ortak hukuk sisteminin bir parçası haline geldik. Bugün Türkiye, 121 sözleşmeye taraftır. Diğer sözleşmelere da taraf olmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin değişen dünya koşullarına uyum ve yeni sınamalara etkin karşılık verme çalışmalarına da çok ciddi katkılar sağladık. Avrupa Konseyi üyeliğimiz bu süreçte bize önemli bir zemin sundu. Avrupa Konseyi'nden aldığımız desteği bundan sonra da görmeyi arzu ediyoruz. Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğumuzu söylerken samimiyiz. Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin de siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabaları da yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Bugün, ideolojilerin, aşırıcılığın, ortak değerlerimizi ve kurumumuzu kökten sarsmaya başladığını üzülerek görüyoruz. Sayın Genel Sekreter'e bu konularda yapacağı tüm çalışmalara her türlü desteği vereceğimizi bir kere daha vurgulamak isterim”

“HAİN DARBE GİRİŞİMİNE RAĞMEN 2 BİNDEN FAZLA YASA ÇIKARDIK” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Demokrasimizi sağlamlaştırmak için çaba gösterdik. Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu irademizi özellikle 2000li yıllarda başından bu yana devrim niteliğinde ki somut adımlarla ortaya koyduk. Son 20 yılda Avrupa Müktesebatı ve Avrupa Birliği konseyi standartları ile uyumlu 2 binden fazla yasa çıkardık. Tüm bunları terör illetine, düzensiz göçün getirdiği ağır yüklere ve hain darbe girişimine rağmen yaptık” dedi. Projelerin ve çalışmaların süreceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde sadece mevzuat değişiklikleriyle yetinmedik. Zihniyet dönüşümünün sağlanabilmesi ve uygulanabilmesi için başta eğitim faaliyetleri olmak üzere bütün bunları kendi vatandaşımızın huzur ve refahı için yaptık. Son dönemde kabul edilen Yargı Reformu Strateji Belgesi, hazırlıkları sürmekte olan İnsan Hakları Eylem Planı gibi metinlerin de reform sürecinin kesintisiz niteliğini ortaya koymaktadır. Reform eylem grubunu çok daha sonuç odaklı hale getirdik, eskisine nazaran çok daha sık aralıklarla toplanmaya başladık. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında ve Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasındaki yatay destek programı kapsamında finanse edilen ve bugün açılışı yapılan projenin çok yönlü işbirliğinin son örneklerinden biridir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin özellikle üye olmayan bölgelerde ve komşu bölgelerde işbirliğinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan değerlerimiz, bir taraftan da ortaya konulacak projelerin birlikte finanse edilmesinin hem bu iki örgütün itibarı için, hem de o ülkelerde ortak değerlerin promosyonu bakımından da kıymetlidir”.