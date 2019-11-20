Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

Bel\u00e7ika, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, NATO D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lmak i\u00e7in geldi\u011fi Br\u00fcksel?de Avrupa Parlamentosu Ba\u015fkan\u0131 David Maria Sassoli ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Kad\u0131k\u00f6y'de korkun\u00e7 patlama! Saniye saniye kameradaFacebook 'intikam pornosu' i\u00e7in harekete ge\u00e7ti\u0130ngiltere'de bir hastane en az 42 bebe\u011fin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu tutuluyor: 'Bebekleri hastanenin zehirli k\u00fclt\u00fcr\u00fc \u00f6ld\u00fcrd\u00fc'
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