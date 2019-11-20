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Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel?de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel?de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

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