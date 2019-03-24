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Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Müslüman düşmanlığının ilerleyen zamanlarda yerini Katolik, Protestan ve Ortodoks düşmanlığına bırakabileceğini belirterek, Avrupa'yı uyardı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Müslüman düşmanlığının ilerleyen zamanlarda yerini Katolik, Protestan ve Ortodoks düşmanlığına bırakabileceğini belirterek, Avrupa'yı uyardı. Çavuşoğlu, "Geçmişte olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş yine sizin yüzünüzden ortaya çıkacak. Dünya savaşları hep bunların kendi aralarındaki savaşlardan ortaya çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarını yürütmek ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Bakan Çavuşoğlu'nu ilçe girişinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturan vatandaşlar ellerinde döviz ve çiçeklerle karşıladı. Gündoğmuş Meydanı'nda konuşan Çavuşoğlu, her seçimin artık kritik değere ulaştığını söyledi. Demokraside çok seslilik olduğunu ve herkesin her göreve aday olabileceğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Millet ne dediyse biz onları ilgili görevlere aday gösterdik. Küsüp gidenler oldu. Ama unutmasınlar ki; bu trenden inen, bir daha bu trene binemez" dedi. Barajları, birkaç yılda yapıp projeleri hayata kısa sürede geçirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş ilçesini çevreleyecek yeni yollar yapacakları müjdesini verdi.

'MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI İFTİRA ATIYOR'

Millet İttifakı adaylarının proje hayata geçirmediğini, sadece iftira attığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunların proje ve hizmet diye bir dertleri yok. 5 sene önce Antalya'da CHP zihniyeti bir hizmet yaptı mı? Bir çivi çaktı mı? Bir çeşme yapılmaz mı? Öyle bir dertleri yok. Bunlar tek partili dönemden kalmış milleti kendilerinin kölesi olarak görüp, 'Ne yaparsak yapalım, bize oy vermek zorundalar' anlayışı ve tek partili dönem sendromundan kurtulamadılar" dedi. Seçimleri kaybedeceklerini anlayınca başka ittifakların hesabının yapıldığını da belirten Bakan Çavuşoğlu, “Siz neden bebeklerimizi, kadınlarımızı, güvenlik güçlerimizi şehit eden, ülkemizi bölmek isteyen bu teröristlerle neden kol kola girdiniz. Neden kabul ettiniz. Bir izah edin. Bu millete hesap verin. Neden boyun eğdiniz. Kaç gündür HDP'nin eş başkanı bölücü Sezai Temelli, CHP'nin adaylarının kendilerinin emrinden çıkamayacağını söylüyor. Neden buna cevap vermiyorsunuz?" diye konuştu.

'SEÇİLİRSELER DAĞLARA PARA GÖNDERECEKLER'

HDP kontenjanından CHP'den meclis üyesi ve başkan adayı olan herkesin istisnasız PKK'nın adamları olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Elimizde belgeler var. Çıkıp gerçek olmadığını söylesinler. Bunu neden yaptılar? Önce çukur kazdılar, kendilerine göre kantonlar kurup Kürt kardeşlerimize zulmetmeye başladılar. Biz de tertemiz edip onları çukurlara gömdük. Orada durmadılar, dağlara çıktılar. Orada da inlerine gömdük. Sınırda da çukurlara gömdük. Baktılar, bu şekilde mücadele edemiyorlar. Musluklar kesildi. Yeni taktikleri budur. Yerleştirdikleri o hainlerle eğer seçilirlerse, oradan dağlara para gönderecekler" dedi.

Cumhur ittifakını sadece seçimleri kazanmak için kurmadıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız sadece seçimi kazanmak değil. Beka sorunu var. Onların gözünde beka tehdidi yok. Çünkü PKK ile kol kola girdi. Benim milletim ve ben görüyorum bunları. FETÖ, PKK, PYD, YPG, var da var. Beka derken bundan bahsediyoruz. Türkiye büyüdükçe tehdidin boyutu ve engellemek isteyenlerin sayısı da artacak" diye konuştu.

DÜNYA SAVAŞI HATIRLATMASI

Yeni Zelenda'da cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bu cani ve arkasındaki İslam düşmanları Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar. Bugün İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı birleşmiştir. Sebebi de dünyadaki Müslümanların bir tek gür sesi var. O da Türkiye'dir" dedi.

Avrupa'da Türk ve İslam düşmanlığının bir trend haline geldiğini ve bu durumun değişmemesi halinde başka düşmanlıkların da ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı modası geçecek. Katolik, Ortodoks, Protestan düşmanlığı gibi düşmanlıklar kendi içinizde ortaya çıkacak. Geçmişte olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş, yine sizin yüzünüzden ortaya çıkacak. Dünya savaşları hep bunların kendi aralarındaki savaşlardan ortaya çıktı."

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