Çavuşoğlu: "Ayasofya Konusunda UNESCO’yu Bilgilendireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili UNESCO’ya bilgi verileceğini söyledi. Çavuşoğlu, eleştirilerle ilgili olarak da "481 sene cami olarak hizmet verdiğinde korunduğu gibi bugün de Ayasofya’nın dünya mirası olarak korunacağını" söyledi.

TRT Haber kanalına özel bir mülakat veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi konusunda özellikle yurtdışından gelen tepkilere yanıt verdi. Ayasofya’nın olduğu gibi korunacağını belirten Çavuşoğlu “Bu konuda biz zaten herkesten hassasız. Çünkü ecdadımızın bize olan mirasını biz de korumak durumundayız. Fonksiyonu öyle olur böyle olur farketmez. UNESCO’nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. UNESCO da aynı telkinlerde bulunabilir. ‘Dünya miras listesinde buna uygun bir şekilde faaliyette bulunulmalıdır’ diyebilir. Bu konuda zaten bir endişemiz yok. Daimi temsilcimiz Altay Cengizer, aynı zamanda UNESCO’nun genel konferans başkanlığını üstleniyor. İlk defa bir Türk buraya\ bizim de desteklerimizle seçildi. Dolayısıyla orada bildirimlerde bulunuyor. Bundan sonra atacağımız adımlar konusunda da UNESCO’yu bilgilendireceğiz. Biz gizli saklı bir şey yapmıyoruz” dedi.