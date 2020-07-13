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  4. Çavuşoğlu: "Ayasofya Konusunda UNESCO’yu Bilgilendireceğiz"

Çavuşoğlu: "Ayasofya Konusunda UNESCO’yu Bilgilendireceğiz"

13.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili UNESCO’ya bilgi verileceğini söyledi

Çavuşoğlu: "Ayasofya Konusunda UNESCO’yu Bilgilendireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili UNESCO’ya bilgi verileceğini söyledi. Çavuşoğlu, eleştirilerle ilgili olarak da "481 sene cami olarak hizmet verdiğinde korunduğu gibi bugün de Ayasofya’nın dünya mirası olarak korunacağını" söyledi.

TRT Haber kanalına özel bir mülakat veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi konusunda özellikle yurtdışından gelen tepkilere yanıt verdi. Ayasofya’nın olduğu gibi korunacağını belirten Çavuşoğlu “Bu konuda biz zaten herkesten hassasız. Çünkü ecdadımızın bize olan mirasını biz de korumak durumundayız. Fonksiyonu öyle olur böyle olur farketmez. UNESCO’nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. UNESCO da aynı telkinlerde bulunabilir. ‘Dünya miras listesinde buna uygun bir şekilde faaliyette bulunulmalıdır’ diyebilir. Bu konuda zaten bir endişemiz yok. Daimi temsilcimiz Altay Cengizer, aynı zamanda UNESCO’nun genel konferans başkanlığını üstleniyor. İlk defa bir Türk buraya\ bizim de desteklerimizle seçildi. Dolayısıyla orada bildirimlerde bulunuyor. Bundan sonra atacağımız adımlar konusunda da UNESCO’yu bilgilendireceğiz. Biz gizli saklı bir şey yapmıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu,Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılması iddialarına yönelik olarak da değerledirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı dünyada farklı amaçlarla kullanılan kale, şato ve benzeri kültür mirasındaki binaların da bulunduğunu savundu. Çavuşoğlu “Farklı amaçlarla kullanılan binalar da dünya kültür mirası listesinde. Ne için kullanıldığı, nasıl kullanıldığı önemli değil. Bu listeye girmesi için kriterler var, kriterlere uyarsa bu listeye dahil ediliyor. 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş İspanya Cordoba Camii, 13. yüzyılda kiliseye çevrilmiş. Bugün kilise olarak kullanılıyor mu? Evet. Dünya Kültür Mirası Listesi’nde mi? Evet listesinde. Kilise olarak kullanılsa da cami olarak kullanılsa da önemli olan bunu koruyabilmektir” diye konuştu.

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