Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın toplantısı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Türkiye ile Kırgızistan arasında bu yıl birçok resmi temas olacağını belirtti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Aydarbekov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nun daveti ve sıcak karşılaması için teşekkür ederek, şunları söyledi: "Meslektaşım Çavuşoğlu'yla beraber çok önemli, aktüel ve iki tarafı da ilgilendiren meseleler hakkında konuştuk ve ilgili adımların atılacağı konusunda bir karara vardık. İki ülkenin hükümetleri arasında stratejik iş birliği en üst düzeyde. Siyasi ve diplomatik ilişkilerimiz de hem dinamik hem de verimli bir şekilde devam etmektedir. Geçen sene cumhurbaşkanlarımız 4 kez bir araya geldiler. Bunun ikisi resmi ziyaretti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceebekov nisan ayında Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında Kırgızistan'a resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde birçok önemli anlaşmalara imza atıldı. Yapılan bu anlaşmaları pratiğe geçirmek için biz bugün değerlendirmeler yaparak çalışmamızı sürdürdük." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'da Sanatçı Yurdaer Okur'un acı günü

İki ülkenin meclis başkanlarının geçen yıl 3 kez bir araya geldiğini hatırlatan Aydarbekov, bu sene Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanının Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini söyledi. Aydarbekov, Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile görüştüğünde bu konuyu dile getirdiğini ve fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti. "Türkiye ile Kırgızistan arasında bu yıl birçok resmi temas olacak" ifadesini kullanan Aydarbekov, şöyle devam etti: "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceebekov'un resmi ziyareti konusunda görüşmelerde bulunuldu, kesin tarihi diplomatik kanallarla ileteceğiz. Onun dışında Türkiye-Kırgızistan Beşinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi ve Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı resmi ziyaretiyle ilgili de görüşmelerde bulunduk. İki ülke arasında ekonomik, ticari, insani, askeri ve kültürel alanlardaki çok verimli iş birliği devam etmektedir. Bu bağlamda bu sene iki ülke için de çok önemli olan ticari ilişkileri ele alacak hükümetlerarası oturumun düzenlenmesi öngörülmektedir."