Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın toplantısı

Bakan Çavuşoğlu, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti ve bu faaliyetleri ikinci bir istila olarak değerlendirdi. Buna ek olarak, Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettiğine dair ifadeler basında yer aldı. Bunlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyim?" şeklindeki soru üzerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs etrafındaki rezervlerin Kıbrıs'taki iki halk tarafından paylaşılması yönündeki sözlerini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetine ilişkin, "Önümüzdeki süreçte diğer gemimizi de bölgeye göndereceğiz ve sondajlara başlayacağız. Artık sismik araştırma dönemi bitmiştir. Artık sondaj yapma dönemi başlamıştır. İkinci gemimizi de bölgeye gönderiyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklarının ve Türkiye'nin BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kıta sahanlığında sondaj yapmasına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor." dedi.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği ya da başka ülkelerle imzaladığı münhasır ekonomik bölgenin, Türkiye ve Kıbrıs halkı için bir hükmü ve geçerliliğinin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz ve bugüne kadar BM'den ve AB'den bizzat bu sorunu çözmelerini rica ettik. Çünkü Rum tarafı sözlü olarak kabul etmesine rağmen burada Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak bir yaklaşım sergilemedi. Tüm önerileri reddetti." diye konuştu.

Her türlü yapıcı yaklaşıma rağmen Rum tarafının bölgedeki gaz ve petrol rezervlerini Türk halkıyla paylaşmak istemediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Garantör ülke Türkiye olarak bizim görevimiz KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Bu bizim yükümlülüğümüzdür, hiç tereddüt etmeden bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Kıta sahanlığımız içinde de istediğimiz yerde biz sismik araştırma da yaparız sondaj çalışmalarını da yaparız. Dolayısıyla bu konuda da aynı şekilde kararlı olacağız. Önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."