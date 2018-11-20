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Çavuşoğlu: ‘Ayırımcılık ve Fobiler Tehlikeli Bir Şekilde Yükseliyor’

20.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta, Medeniyetler İttifakı toplantısında yaptığı konuşmada, “Günümüzde aşırıcılık, ayırımcılık ve fobiler tehlikeli bir şekilde artıyor. Bu sorunu asla görmemezlikten gelemeyiz. Radikalizme karşı mücadele etmeliyiz” dedi

Çavuşoğlu: ‘Ayırımcılık ve Fobiler Tehlikeli Bir Şekilde Yükseliyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’taki temaslarının dördüncü ve son gününde, Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu Dostluk Grubu Bakanlar toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, oturumda yaptığı konuşmada, “Medeniyetler İttifakı”nın günümüzdeki önemine ve yarattığı etkiye dikkat çekti, bu oluşumdaki katkılarından dolayı Genel Sekreter Guterres başta olmak üzere herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, “Genel Sekreter’in özelikle sosyal ve siyasal kutuplaşmanın yükseldiği oldukça kritik bir dönemde verdiği bu destek çok önemli” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, “Medeniyet İttifakı” girişiminin medeniyet çatışmalarını önlemek için kurulduğunu belirterek, Türkiye ve İspanya tarafından başlatılan hareketin bugün 46 üyeye sahip olduğunu belirterek, “Bu hareket yaptıkları ve vizyonuyla son derece saygın bir girişime dönüştü” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin 80 milyonun üzerinde çeşitli dini ve etnik gruplardan biraraya gelmiş bir nüfusu yapısının olduğunu belirterek, “Anadolu birçok medeniyetlerin kurulduğu, birçoğunun giderken hem kültürel hem de sosyal değerlerinde iz bıraktıkları bir yer. Bu nedenle Türkiye bu harekete yoğun bir destek sağlıyor. Günümüzde aşırıcılık, ayırımcılık ve fobiler tehlikeli bir şekilde artıyor. Bu sorunu asla görmemezlikten gelemeyiz. Radikalizme karşı mücadele etmeliyiz” dedi.

“İspanya ile birlikte Medeniyetler İttifakı’nı büyütmeye çalıyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, “İspanya ile birlikte küresel olarak karşımıza çıkan güçlüklerle daha iyi mücadele etmek için birlikte başlattığımız bu hareketi daha da büyütüp genişletmek için temaslarda bulunuyoruz. Bunun için bir eylem planı hazırlıyoruz” dedi. Bakan, popülist ve ırkçı politikalara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Bundan sonraki hedefimiz, toplumu karşılıklı anlayış, hoşgörü ve diyalog içerisinde nasıl yaşatabileceğimizin çözümünü bulmak olmalı” dedi.

Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumunda yaptığı konuşmadan bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacakları ikili görüşme için başkent Washington’a hareket etti.

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