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Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında önce Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle, ardından da IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, son olarak ise IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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