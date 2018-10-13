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Çavuşoğlu: Başkonsolosluğa girme konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin bir soru üzerine, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var.

LONDRA (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin bir soru üzerine, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Bu soruşturma devam edecek, konunun aydınlanması gerekiyor. Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girme konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz. Tüm dünya adeta bu olaya kilitlenmiş durumda. Kaybolan şahıs bir gazeteci. Herkes bu konunun aydınlığa kavuşturulmasını istiyor" dedi.

"ABD UMARIM ANLAMIŞTIR ÖYLE BASKI İLE VS DİĞER YÖNTEMLERLE TÜRKİYE'DEN BİR NETİCE ALINMAZ"

ABD'li Rahip Brunson davasına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "ABD'nin konuya yaklaşımı bizim kabul edemeyeceğimiz bir boyuttaydı. Tehdit dilinin kullanılması hatta iki bakanımızla ilgili kararın alınması. Biz hep 'bu tür tehditlerle bu iş çözülmez bu işi yargı çözer' dedik. Mahkemede sonuçta suçlu buldu. ABD umarım anlamıştır öyle baskı ile vs diğer yöntemlerle Türkiye'den bir netice alınmaz. Bağımsız yargıya bırakacaklar. Yargı ne karar verirse hepimizin uyması gerekiyor olayın özeti bu" diye yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere de ayrıca Türk STK Temsilcileriyle buluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çavuşoğlu'nun konuşması
-Çavuşoğlu'nun STK temsilcileriyle görüşmesi
-Detaylar

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